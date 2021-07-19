新冠肺炎疫情持續，各行各業皆受到衝擊，行政院推出紓困4.0，但有許多人仍拿不到「救命錢」。民眾黨立委蔡壁如昨(18日)在臉書提及，在防疫期間每個人都應該領到現金來度過難關，用「全民防疫基本收入」，來保障每位國民的生存權。

蔡壁如在臉書說，5月失業率突破4%，創下近7年新高，防疫三級解封日一延再延，依照目前疫苗施打速度，最快10月底才會群體免疫、明年2月開放邊境，恐怕民眾還要繼續苦下去，特別是地下經濟黑數的邊緣族群，身陷更大危機，這幾天，台南市長黃偉哲和嘉義市長黃敏惠都支持普發「消費券」，在yahoo網路民調獲得多數支持，行政院長蘇貞昌則趁機推銷去年「三倍券」有99%的參與。

蔡壁如進一步分析，國民黨要發消費券，民進黨要發三倍券，兩種券都沒有「現金」來得「直接、方便、快速」，因為2009年馬政府振興券，行政成本高、效益有限，到了2020年蔡政府的三倍券，手續繁瑣、面額固定、用途受限難用，且兩種券都是發行成本高、效益不如預期，不如「現金直接匯入帳戶」來得直接、方便、快速，又可節省行政成本。

正因如此，蔡壁如指出，根本的差別是，無論是消費券和三倍券，都是政府為了經濟數據強迫消費振興，但現階段，許多人都快要活不下去，民眾需要的是用途廣泛的現金，是防疫閉鎖下的紓困；她說，立法院6月臨時會討論防疫4.0特別預算時，一些民進黨立委也呼應在野黨的普發現金，執政黨中央的黨意卻扼殺了民意，這次由地方首長喊出發消費券或發現金，是在地方生活才能體會，草根基層民眾的真實處境，「請行政院不要在冷氣房裡防疫，認真考慮防疫基本收入」。