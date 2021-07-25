25日是三級警戒降級前最後周日，傍晚知名連鎖店外排滿了外帶的民眾。行政院宣布7月27日降為二級警戒，台北市長柯文哲表示，經與新北市長侯友宜商議後，台北市仍不開放內用群聚吃飯，其餘公家場域依照中央原則陸續開放，觀察一週後再決定飲食是否解禁。（鄧博仁攝）

中央宣布27日防疫警戒降至2級，民眾黨立委蔡壁如直批，「降級不解封的矛盾」「可笑微解封的強化版更可笑」，而矛盾百出，也點出民眾對於指揮中心的不信任與焦慮感。

蔡壁如今（25）日在臉書表示，一如預期，行政院長蘇貞昌拍板定案、指揮中心宣布，7月27日至8月9日疫情警戒，由三級降為「強化版」的二級。

蔡壁如說，有了上次被笑翻的「微解封」，就算這次中央拉著地方開會共同承擔，但地方仍舊不敢放膽配合，簡單說來，根本就是不負責任的「降級不解封」，且依舊矛盾百出，同時也點出民眾對指揮中心的不信任與焦慮感。

民眾黨立委蔡壁如。（報系資料照）

上次「微解封」就已極為可笑，蔡壁如舉例，登山可以，但下海不行，雖然政府事後解釋是因為登山可以戴口罩，但下海不能戴，所以做出這樣的決定，但還是被笑說是因為「山是綠的、海是藍的」。

本來以為有了上次微解封的經驗之後，這次強化版二級的決定會比較成熟、可行，但同樣是「下海」的例子，蔡壁如指出，這次可以開放水域活動了，但有一個要求：必須全程戴上口罩、口罩濕了馬上要換掉，她質疑，去海邊戴口罩？而且還不可以弄濕！是要帶多少口罩在身上替換？去玩水，口罩能放在身上的哪個地方不弄濕？怪不得新北市乾脆宣布不開放海邊活動。

蔡壁如接著提到，最好笑的是，水上團訓人與人之間要保持二公尺以上的距離，試問：龍舟比賽是要怎樣保持二公尺以上的距離？要把龍舟放多大才能有這樣的人與人之間的距離？

再來說餐飲業可不可以開放內用這件事，蔡壁如表示，有些縣市可以、有些不行，民眾如果跨縣市旅行怎麼辦？中央說，讓地方自行決定，責任地方擔的意思。至於地方怎麼說，她舉例，上次率先「順時中」開放餐飲內用，卻又臨時髮夾彎取消被民眾罵翻的台南市長黃偉哲，這次說要等27日當天再決定，結果還是被笑說是「拔草測風向」的市長。而最大的矛盾：超商、賣場開放飲食，但戶外活動要全程戴口罩，蔡壁如也想問，這個決定的科學依據究竟是什麼？

蔡壁如指出，現在每天確診數幾乎都在20例上下，雖然也還有不明感染源，單從數字上看，疫情的確已經趨緩，但為什麼不管中央或地方、官員或民眾，都還是怕怕的？說穿了，就是一個互相不信任的關係，不想被罵，就彼此甩鍋；政府宣布疫情趨緩所以降級，民眾還是不相信，所以口罩仍然戴緊緊，不敢拿下來。

至於究其原因，蔡壁如認為，還是因為疫苗不夠，民眾沒有可以保命的疫苗，面對疫情如何放鬆？因此她要再強調一次，除第一線抗疫人員外，全島一命、先打一劑、才能保命！

25日是三級警戒降級前最後周日，民眾趁著颱風走後太陽露臉的好天氣出外踏青。台北市長柯文哲表示，經與新北市長侯友宜商議後，台北市仍不開放內用群聚吃飯，其餘公家場域依照中央原則陸續開放，觀察一週後再決定飲食是否解禁，而圖書館、動物園、兒童新樂園則於8月1日陸續開放。（鄧博仁攝）