降級首周末！開放內用關鍵六日？ 柯文哲最新說明

北市未來餐飲業若開放，市府訂規範事項。

北市未來餐飲業若開放，市府訂規範事項。

今(31日)是全國疫情警戒降回二級後的首個周末假日，指揮中心表示，今日新增11例本土病例，個案分布以新北市6例為最多，其次為台北市4例、嘉義縣1例。柯文哲今表示，今天北市新增四例，但都沒有不明感染源，都是居隔期間或者是被列入隔離對象，疫調範圍內是可控制的，另外，目前社區就算有潛伏感染源，數量應該也很少了。

柯文哲說，第一個周末有監看旅遊人潮警示燈號，今天看起來比上周增加，上升10-15%，鼓勵市民避開人潮，全部都還在綠燈範圍，鼓勵市民真要去記得先看一看警示燈號。另外，動物園、天文館和兒童新樂園8/1預約皆已額滿。

餐飲內用部分，柯文哲說，如果要開放的話是下周二，真要開放市府還是有些要求，最近看國外一些數字，還是不要掉以輕心，傳染源要慢慢被消滅、慢慢解封，最後還是要靠疫苗，觀察到下周一做個總結，看看有無變化，會跟新北一起宣布。

柯文哲說，首都生活圈不可能雙北部不同調，我也同意侯市長說先看一個周末，到底情況如何，周一宣布是一個好時間，很早以前就跟餐飲業說開放標準，所有餐飲業者也知道，這樣要維持多久，我也不知道，且戰且走，希望透過逐步解封控制住疫情，隨時喊停也有可能。

被問及媒體人趙少康今對是否開放內用問題，批「不接地氣、不知道民間疾苦」，柯文哲回應，做這種決定全台灣還是我最敢做決定，我昨天有看趙少康節目，我的老學長沈富雄也問我數字怎決定，有無科學基礎，我剛也解釋沒有科學基礎，是在範圍內北市可以比較輕鬆應付疫情，案例少就把握可處理，案例多還是會害怕，這是我實務上的可以應付的範圍，「唉唷，我跟你講，哪有接不接地氣，我是很害怕，做一個決策要想很久，我也清楚台北一決定怎麼做，全台都會跟進，我壓力超大」。

關於陳佩琪今日發文，柯文哲說，「她每天對於施打疫苗問題都很生氣，要處理殘劑問題，每天8點上去幫孩子預約殘劑都預約不到，不知道是不是家裡電腦連線有問題，所以兒子女兒都還沒打，她很生氣，所以回來都抱怨處理殘劑」。他也提到，「陳佩琪是第一線醫師，每天都有遇到執行上困難，職場抱怨聽一聽就算了，只是每天回家很累，還要聽她抱怨我就不想聽，她就不開心」。