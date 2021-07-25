發振興券成本高 侯友宜：不管是振興券還是現金越快越好。（新北市政府提供）

中央規畫再發振興券，不過去年發放行政成本高達22億，新北市長侯友宜25日被問到此事時表示，不管是振興券還是現金，只要市民方便使用最重要，在現階段經濟困難底下，越快發放越好。

中央規畫要推動振興，研擬要再發一次振興券，但有藍委提出去年發放振興券行政成本高達22億，應該直接發放現金。