發振興券成本高 侯友宜：不管是振興券還是現金越快越好 15:592021/07/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 發振興券成本高 侯友宜：不管是振興券還是現金越快越好。（新北市政府提供） 中央規畫再發振興券，不過去年發放行政成本高達22億，新北市長侯友宜25日被問到此事時表示，不管是振興券還是現金，只要市民方便使用最重要，在現階段經濟困難底下，越快發放越好。 中央規畫要推動振興，研擬要再發一次振興券，但有藍委提出去年發放振興券行政成本高達22億，應該直接發放現金。 業績雙創史上最大跌幅 6月餐飲雪崩跌4成 零售也減1成3 高端邀立委參訪 江啟臣：本末倒置、搞錯重點 #振興券 #發放 #現金 #規畫 #再發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 又轉彎了 政院改口不發現金 04:102021/07/25 焦點要聞 當心報復性感染 04:102021/07/25 時論廣場 政府同步推振興方案 才能救市 04:102021/07/25 財經要聞 警戒降級防疫情再起 侯友宜：規劃緊縮政策再公布 15:512021/07/25 生活 振興措施 政院：朝振興券方向規劃 18:142021/07/24 財經 三芝女孩羅嘉翎踢下跆拳道銅牌 侯友宜回應了 20:552021/07/25 政治 降級前最後假日 新北運輸量明顯上升 15:492021/07/25 生活 政院轉彎紓困不普發？江啟臣：請務實勿造成紓困孤兒 11:342021/07/25 政治 新北議員唐慧琳癌逝 侯友宜：會永遠記得妳俠氣的身影 14:362021/07/25 政治 警戒降為二級 各界籲發紓困金聲浪高漲 政院立場鬆動 擬發現金或振興券 04:102021/07/24 焦點要聞 台灣人在大陸》兩岸不一樣的「民主」 08:002021/07/25 兩岸徵文 生活熱門新聞 胰臟癌早期難察覺 醫曝高危險群：有8大症狀要注意 - 生活 指揮中心開放混打 名醫揭保護力最強大的疫苗組合 - 生活 指揮中心拍板 打完AZ八周後可混打莫德納或BNT - 生活 18歲女大生打完AZ痛到像被卡車撞過 急勸：不要輕易嘗試 - 生活 共學×共玩×共好 旅學堂推動淡水文化風土 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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