疫情趨緩，振興內需、強化民生消費將為最大功課，但傳出行政院初步規畫發放「振興五倍券」，並引起藍綠立委的反彈和質疑，引發各界熱議與關注。東華大學教授施正鋒指出，行政院長蘇貞昌某種程度上只是在藉此垂死掙扎，享受控制的快感，並指他手上沒錢也沒人，大家也不聽他的，之後可能會變成空頭司令。

施正鋒31日在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇貞昌一直說，上次3倍券的效益有1千億元，如果是5倍券則是1千7百億元，紓困振興預算差不多是8千多億，現在剩1千多億，他手頭沒東西，疫情也不是他能管的，「他某種程度是在垂死掙扎，在享受那種控制的快感」。

施正鋒指出，有些辛苦人，用不同的紓困方式，就是沒辦法拿到半毛錢，還有就是有些剛出社會的年輕人，需要有工作。至於為何蘇貞昌不願意普發現金紓困，施正鋒認為，因為他手頭沒錢了，振興剩1千多億元，全部發現金，1個人給5千元左右，其他人沒有人要聽他的，「他接下來可能是一個空頭司令，沒有人、沒有錢」。

此外，國民黨立委30日也出面呼籲，民間基層的期待，就是由政府直接將現金匯至戶頭，想到去年拿錢買3倍券就是一肚子怨氣，「蘇貞昌大人請你回到良心，從善如流」。