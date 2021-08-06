隨著疫情趨緩，行政院擬花1100億元推出「振興5倍券」，最快9月推出，但民意普遍支持普發現金。對此，國民黨立委洪孟楷直言，若政府執意發券，會造成人民的5個不便，忽略真實需求，且5倍券不能找零，就是忽略「銅板經濟」於不顧，他只能感嘆，民進黨與人民距離真的「五告遠」。

對於政院執意發券，洪孟楷今（6日）在臉書發文表示，這就是現在的民進黨政府，聽不見人民的心聲，也代表民進黨政府跟人民距離真的「五告遠」！

洪孟楷並整理民眾普遍心聲，指出5倍券首先就不便民，要先拿一千兌換、多此一舉。其次是不方便：水電瓦斯房租學費等無法使用，不能調配；第三是不及時，5倍券印製配送時間至少要多一個月，高官吃香喝辣薪水沒受影響，但人民還能再等一個月嗎？

洪孟楷接著指出，第四是5倍券花費花費23億印製、廣告，根本浪費，不節約；最後則是不有效：去年3倍券效益不彰，今年重蹈覆徹根本擾民，政院報告稱有上千億的效益，請去問問民眾真實的感受。

此外，洪孟楷指出5倍券問題點所在，稱這次5倍券傳出有三張面額一千元，如果一樣不能找零，那就是忽略「銅板經濟」於不顧，諸如菜市場、攤商、商圈、小吃店、夜市等小販要怎麼使用？洪痛批政府，只想照顧大財團、卻忽略最應該紓困的是基層的商家和人民，民進黨政府與人民的距離，真的「五告遠」！