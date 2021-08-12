行政院長蘇貞昌今日邀請民進黨立院黨團總召柯建銘、副幹事長黃世杰等人至立院討論振興政策。蘇貞昌將在下週一上午9時，全體民進黨團委員討論五倍券政策。

下週一蘇貞昌及黨團總召柯建銘，邀請黨籍立委赴行政院，說明五倍券，相關部會列席。

攸關五倍券的振興政策，行政院今已邀請黨團幹部先溝通，民進黨團副書記長黃世杰會後表示，今日討論的方向大致有二，一是幾乎篤定不會採發放現金的模式，二是去年兌換三倍券免付1千的對象人數，是否要從中低、弱勢族群再擴大至今年授疫情影響的民眾，相關單位會再做討論。