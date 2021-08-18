警政署近日將發布8個縣市新任的警察局長人事案，行政院長蘇貞昌今天下午將親自接見，打破警界慣例，過去蘇貞昌與內政部長徐國勇間角力不斷，引發關注，甚至被解讀蘇揆是要抓權。對此，行政院官員表示，院長安排接見只是想要認識新任局長，並期勉做好地方治安工作，無涉及人事權問題，事前也有通知徐國勇，但徐因另有行程才未陪同出席。

蘇貞昌今下午將在行政院分批接見8位新任警察局長，不同往例都是現任縣市警察局長陪同新任人選拜會縣市首長徵得同意，警政署再將名單送至內政部，內政部批准後發布人事令，從未有行政院長接見的慣例，因此，此次蘇貞昌跳過徐國勇接見，再度引起蘇徐兩人角力戰聯想。

針對蘇貞昌今下午將接見8名擬派任的警察局長，行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌院長向來重視全國的治安，近來又有繁重的防疫工作，都需要警務人員跨縣市互相協助，今日蘇院長接見擬派任的警察局長，除了期許各縣市警局做好地方治安及防疫工作外，中央就相關警務所需資源也會予以充分支持。

據掌握，徐國勇今天已安排南部不公開的公務行程，整天都在南部跑行程，因此不克陪同出席蘇揆接見新任局長會議。