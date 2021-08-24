樹林警分局今舉行局長交接布達典禮，由新北市警察局長黃宗仁主持，新任局長趙家輝原任金山分局長，原樹林分局長陳永昌調任三重分局。黃宗仁表示，相信樹林分局在趙家輝領導下，不僅能繼續有效推動各項治安工作，也能將過往經驗提供同仁參考，對於同仁往後執勤應有很大的助益。

黃宗任致詞表示，感謝陳永昌任內對樹林地區治安、交通等各項警政工作的付出，期許陳永昌能帶著樹林的工作經驗，到三重分局繼續為治安打拼；趙家輝學、經歷豐富，擔任金山分局長任內全心全力投入轄區治安維護工作，工作表現深獲長官及各界肯定，因此榮調樹林分局長職務。

黃宗任期許趙家輝上任後，在各項勤、業務上要有積極作為，特別是聚眾鬥毆事件，能與各級幹部站在第一線，領導同仁快速、強力執法，以有效維護社會秩序，恫嚇不法犯罪，同時期勉善用五力「志工、民防、義警、巡守隊、警友」，成為警民溝通的橋樑。