振興五倍券遭朝野罵翻，行政院發言人羅秉成今表示，說要發現金，誰會反對？誰會不高興？但民眾拿到現金會去做什麼？還錢啊、繳稅啊、繳罰鍰啊！他強調，五倍券最難得的地方，在於這是全民參與式的經濟，「我也貢獻我的1千塊，一起幫助我國內需市場」，這是非常難得的事。

行政院長蘇貞昌昨天向蔡英文總統報告發放振興五倍券，引來民進黨內不同聲音，呼籲政院就算不發現金，也至少別再讓民眾得先拿出1千元才能換五倍券。對此，行政院今天召開院會後，政院發言人羅秉成特別出面捍衛政策。

「我們有沒有發現金？有的，紓困發現金！」羅秉成表示，紓困1.0到3.0，已有5百萬人領到紓困金；今年紓困4.0，總共撥出1500多億紓困金，超過9百萬人受惠，有人因為公司停業領到4萬元，平均來說，每個人也領了1萬6千元。

羅秉成接著說，接下來的振興方案，主要是刺激經濟，而行政院要達到的目標效果，就是「好領、好用、好刺激」。

羅秉成接著提出五倍券的四大效果。他說，第一是五倍券是有期限的，就是要民眾在短期內刺激內需消費市場，「你給5千元雖然不一定會存起來，但可能不會馬上消費，對短期刺激內需經濟沒有效果，但消費券就能在期限內使用。」

第二個效果，羅秉持說，現金有循環效果嗎？現金的替代性消費非常嚴重，「民眾拿到現金會去做什麼？還錢啊、繳稅啊、繳罰鍰啊！你不能限制他怎麼弄，所以這對刺激經濟沒有助力。」但你用了振興券，商家拿到後也可以用振興券，這是現金做不到的事情。

第三個效果，羅秉成表示就是「加碼」。他說，你去超商買飲料，我怎麼知道這個現金是政府發給你，還是你自己的現金？這是無法辨別的。但券可以，因為有券，商家想賺你的錢就可以加碼給折扣，就像高雄市政府宣布加碼到六倍券，但現金就沒辦法有加碼的效果。

羅秉成接著表示，振興券更難得的是，這是全民參與式的經濟，「我也貢獻我的1千塊，一起幫助我國內需市場，你出了這個錢就不會想浪費1千塊，在消費心理上可以讓全民一起共同參與，讓經濟刺激與活絡，這是非常難得的。

羅秉成進一步說，發現金會造成儲蓄率變高，這在美國、日本都有數據研究。其中美國研究發現金的使用率不到3成，日本儲蓄率也較前1年提高許多。他強調，雖然5千元不多，但這種錢有些人不會拿出來花，但振興券因為有時間性，不花就會變廢紙，所以新加坡、香港近期都開始發行類似的消費券。

「有人說要發現金，民眾都會同意，拿現金誰會不高興？」但羅秉成強調，如果用發現金的方式，將無法達到刺激經濟的目標，呼籲民眾能理解五倍券的政策目標，一同達到刺激經濟的效果。