不甩民意？重申五倍券三用途「現金做不到」 政院：之前紓困已發現金

對於行政院發言人羅秉成說「振興券」是一個「參與型」的經濟，「我也貢獻我的一千塊，一起來幫助我們國內內需市場」，前民進黨立委郭正亮用羅秉成講過的話批評，「你講這個話真卡通」！收1000元實在太荒唐，全世界沒有人這樣玩！

行政院發言人羅秉成今（12）日表示，拿到現金誰不高興？應該都不至於反對，現金會拿去做什麼？還錢啊！繳稅啊！繳罰款啊！你能夠限制他做什麼使用？你不能限制他做什麼使用。現金確實有這個便利性，但它的便利性對刺激經濟可能沒有助益。我們國人同胞儲蓄率不低，發現金即便說5千塊好像沒很多錢，但是這種錢有些人可能不拿出來花的。但振興券因為有時限性，你不拿出來花就變成廢紙。再加上說這振興券非常難得的是全民參與式的，它是一個參與型的經濟，我也貢獻我的一千塊，一起來幫助我們國內內需市場。

郭正亮12日在TVBS《新聞大白話》用羅秉成的話批羅秉成，「你講這個話真卡通」，完全脫離現實，拜登上台又做一次紓困，誰說紓困只能一次？5月15日以後疫情大爆發，到7月下旬，請問這一輪的三級警戒有紓困過嗎？

主持人錢怡君提到，有紓困4.0，例如家有國小以下孩童每位孩童發1萬元家庭防疫補貼，郭正亮質疑，為何高中沒有？他的邏輯是什麼？高中的家裡不用花錢？

郭正亮認為，蔡英文還留一個玄機，就是說要好好溝通，這個時候整個社會還有輿論一定要讓民進黨立委聽到聲音。郭正亮也向民進黨立委市議員等明年要選舉的喊話，「自己要想清楚」！

至於民進黨「正國會」派系改口說直接領5000元振興券，不用出1千元，郭正亮認為是給蘇貞昌一個面子，可是就是認為出1000元式非常荒唐，「這樣才有參與感」是講給誰聽啊？誰這個時候還跟你玩Game啊？還要「參與」？收1000元實在太荒唐，全世界沒有人這樣玩！

郭正亮強調，行政院已經連續兩個政策大傷明年選情，第一個就是高端，這個也一樣。

至於林錫耀說6成民眾支持5倍券，郭正亮解讀，如果單獨問說政府願意發5倍券同不同意？怎麼可能會反對？因為沒有比較對象。如果問發5倍券還是發現金，你要那一個？看怎麼做！