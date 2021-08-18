金智娟（娃娃）將在金曲獎頒獎典禮上獻唱羅大佑經典作品。（台視提供）

原住民歌手家家將在金曲獎頒獎典禮上獻唱。（台視提供）

告五人今年以《運氣來得若有似無》專輯入圍最佳樂團等4大獎。（台視提供）

「老王樂隊」被譽為最能唱出時下年輕人心聲的獨立樂團之一。（台視提供）

「第32屆金曲獎」頒獎典禮將於8月21日在臺北流行音樂中心登場，本屆「特別貢獻獎」將頒發給羅大佑，為表彰華語流行音樂教父的貢獻，特別邀請黃韻玲、金智娟、家家、老王樂隊及告五人演繹經典，跨世代共同演出，向羅大佑致敬。

黃韻玲18歲在羅大佑工作室學習，這次羅大佑獲獎，典禮又辦在臺北流行音樂中心，身為北流董事長的黃韻玲開心表示：「可以在北流參與金曲獎這段節目，讓身為學生的我感到非常榮幸。」黃韻玲回憶，當年她常趁羅大佑還沒來工作室時，獨自在工作室「探險」，發現這位音樂教父看各式各樣的書，包括漫畫，是博學多聞的人。

黃韻玲還分享兩人的小故事，以前羅大佑曾放過一張唱片給她聽，陣陣低沉的嗓音，而非當時熟悉的鄧麗君、鳳飛飛風格，羅大佑當時希望她朝著這個方向去，但黃韻玲當下其實很傷心，不過也讓她提早知道自己的長短處，「我今天可以站在這邊，真的很謝謝他。」

黃韻玲將在典禮上引領各世代共演，在節目的準備上也絞盡腦汁：「大佑老師的作品真的太多了，要在有限的表演時間裡呈現，光討論曲目我們就頭暈！基本上會以他不同時期的音樂歷程為主。」黃韻玲透露，羅大佑像是哥哥般給予鼓勵：「他一直跟我講，讓所有音樂人相聚在一起碰出火花，就是一件很美好的事情，別給自己太多壓力。」

金智娟與羅大佑曾合作出許多膾炙人口的作品，她表示：「大佑老師對這片土地有著大愛，用音樂闡述出來，真心為他感到開心和驕傲，希望更多新一代的音樂人能理解，大佑老師對音樂的初衷是大愛，以更寬廣的眼光用優雅的音樂表達出來，身為曾是大佑老師的員工，非常榮幸和驕傲能夠站在這個舞台上。」

「靈魂歌姬」家家曾擔任羅大佑演唱會嘉賓以及縱貫線巡演的和聲班底，透露對於羅大佑的舉動感到相當暖心：「因我的名字有『家』，有次他還特別親手送給我專輯《家III》，讓我印象深刻。」家家說羅大佑的歌總能喚起兒時記憶，在她心中有著無比重要的地位，接下這個重要任務，深感榮幸：「現在最重要的是把歌練好，和大家回味這一首首陪我們走過的青春歲月。」

羅大佑近來與新生代「老王樂隊」及「告五人」合作，成為年輕音樂人最強後盾。老王樂隊表示：「很欣賞大佑老師對社會與生活的觀察，用貼切的詞彙，又不咬文嚼字去描繪。大佑老師記錄時代的精神，與音樂設計上的巧思讓我們很有啟發。」告五人則透露：「大佑哥是很照顧後輩的音樂人，3年前第一次相遇，期許自己能夠與大佑哥一樣，一輩子用音樂造福大家。」

「第32屆金曲獎」頒獎典禮將於8月21日在台北流行音樂中心舉行，現場不開放觀眾，台視當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，更多訊息請搜尋金曲活動官網或追蹤FB「金曲GMA」粉絲專頁。