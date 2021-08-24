屏東泰武國小主任查馬克‧法拉屋樂不僅演活《斯卡羅》大股頭「卓杞篤」一角，與劇組人員也培養出好感情，導演曹瑞原、演員吳慷仁等24日出席查馬克的告別彌撒。（謝佳潾攝）

屏東泰武國小主任查馬克‧法拉屋樂不僅演活《斯卡羅》大股頭「卓杞篤」一角，與劇組人員也培養出好感情，導演曹瑞原、演員吳慷仁等24日出席查馬克的告別彌撒，而曹瑞原會後接受媒體採訪時，除了感謝查馬克的付出外，也希望有人接棒、傳承他的精神。

曹瑞原指出，查馬克的一生雖然短暫但很絢爛，現在最希望的是有人可以傳承他的精神與熱情，他的氣場這麼強，10多年來對排灣文化的貢獻，大家有目共睹，而若無人接棒的話，真的很可惜。

「謝謝讓我遇見他。」曹瑞原說，自己很幸運、也很感謝可以用《斯卡羅》記錄下查馬克老師的最後身影，相信大家在他身上看到的不僅是大股頭「卓杞篤」，更是查馬克本身的勇氣，以及他尊重文化、人與生命的精神及態度。

曹瑞原強調，他在拍戲過程中受到查馬克許多的幫忙，不分主演、臨演，查馬克會將原民演員集合起來加油打氣，同時也傳達原民的文化與精神，是查馬克將大家的熱情激發出來的，而這不是他的工作，他是可以不做的。

而吳慷仁現場雖無受訪，但他早已在臉書上道盡思念，他發文寫下「查馬克老師第一次的演出就獻給了《斯卡羅》，很多朋友應該都不認識他，他是個老師、也是大頭目卓杞篤的飾演者，他的表演我非常非常的喜歡，因為感覺不是在表演，而是一種與角色的靈魂交換，堅定深邃的眼神，時而溫柔，時而震攝全場…千言萬語…..。」