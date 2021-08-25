被譽為「台灣電影教父」的國寶級導演李行，19日晚間因心肺衰竭病逝，享耆壽91歲。家屬決議委請李行導演生前摯友朱延平導演擔任治喪委員會主委，並由「財團法人中華民國電影事業發展基金會」統籌辦理治喪追思事宜。

家屬25日公布追思儀禮將於9月8日上午9點30分於台北第一殯儀館景行廳舉行，為這位奉獻一生給摯愛電影的精神導師致上最崇高的敬意。儀式結束將進行火化，骨灰將移靈至天帝教天安太和道場安奉。

朱延平導演哀痛表示，聽到李行導演逝世的消息，一時間難以接受，想起導演在世的時候，電影圈故友一位一位離開，他都是親力親為的幫忙操辦後事，而今如父摯友的李行導演也走了，最後的告別式一定會盡心盡力，彰顯他對台灣電影無私的貢獻。

李行生前廣結善緣，包含李安、侯孝賢、張艾嘉、甄珍、李烈、王童、王小棣、石雋、江青、吳念真、小野、邱瓈寬、楊貴媚、楊惠姍、萬仁、廖慶松等逾50位影視藝文工作者及影視單位協助並擔任治喪委員會一員。