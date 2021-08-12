行政院即將推出的五千元振興券方案，目前規劃包含3張1000元、2張500元、5張200元，一套10張。民進黨新系立委鍾佳濱、郭國文今天召開記者會呼籲，新方案應包括去年「振興三倍券」，以及20張可以直接領取的「紓困佰元券」，藉此協助受影響小型商脫困。

鍾佳濱表示，「振興三倍券」維持去年「花一千換三千、實體數位都可領」；20張「紓困佰元券」則是民眾不用拿現金換，就可以直接領取，同時限用於零售、餐飲、藝文、旅宿四大行業消費。民眾可以自行決定一次領取，或是分別領取。

鍾佳濱強調，20張「紓困佰元券」設計上，具有小面額方便使用、使用期限長、限用消費商家特性，藉由貼近民眾日常生活消費型態，讓全民協助四大行業脫困，加強政策美意。

郭國文說，今年疫情嚴峻程度以及三級警戒過程中產業受創嚴重程度與去年完全無法類比。在經濟受衝擊比去年高的情況下，今年的振興方案，無論是幾倍券，或是目前行政院版的五倍券，都不應該等同於去年的三倍券的政策模式，進行同樣的振興政策推動。

郭國文分析，去年的五倍券效益是透過「擴大內需」來促進額外的消費，但今年五倍券應該是協助整個「受創產業的紓困復甦」。不該是複製去年政策，而是延續紓困產業的振興方案，才有意義。中央應積極引導振興資金協助受創產業，如餐飲、零售、服務等，促使產業能快速復甦。

郭國文說，目前的「特別防疫紓困振興預算」額度還有1600億額度。特別是三級警戒重創國內民生經濟下，地方民眾都認為振興5千不夠，中央應該不落人後，比照高雄市，全國加碼1000元成為6倍券(由中央來支付)，積極擴大對受困產業振興。

郭國文強調，希望行政院不僅限於與黨團幹部協調討論，可以多與立法院同仁溝通討，交換意見，推出更符合民眾期待的振興方案。