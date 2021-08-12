行政院力推5倍券，院長蘇貞昌屢次強調「發現金會存起來」，引發大批民眾反彈。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗日前宣布，他12日早上9點將號召國民黨青年團前總團長田方倫、國民黨青工會內湖區會長張煥霖等年輕力量，秉持「戰鬥藍」精神赴行政院抗議。楊強調，他們會要求蘇與在野黨團就「5倍券」進行協商，蘇別想濫權硬幹。

楊植斗11日在臉書發文表示，近期「戰鬥藍」造成很大迴響，其實國民黨的智囊、名嘴很多，他們的思路敏捷、邏輯清晰，但卻從未走入人群與民眾一起戰鬥，因為國民黨人很聰明卻也很怕髒。

楊植斗指出，對他個人而言，「行動」是戰鬥藍的首要條件，唯有行動才能改變。戰鬥藍不但要成為一種精神，更要成為一種識別。如果國民黨內願意披上戰袍參選的年輕人能走上街頭，和人民站在一起，那麼國民黨，久而久之，就能成為一個苦民所苦丶具戰力丶具拚勁的政黨。

不僅如此，楊植斗強調，12日早上9點，他會和國民黨的青年同志，前往行政院抗議，要求蘇貞昌與在野黨團就「5倍券」進行協商，讓在野黨的立委們盡監督的權力，以防蘇濫權硬幹。同時，他也希望國民黨主席候選人們，能力挺並聲援這次的青年活動，別讓青年們孤軍奮戰。