針對政府擬推振興五倍券一事，立委蔡壁如主張「發現金」。（圖／摘自蔡壁如臉書）

為振興經濟，行政院定調將推全民免出1000元、可領取5000元的振興五倍券。近來幾乎天天批蔡政府不發現金的民眾黨立委蔡壁如，昨(17日)晚再於臉書開轟，指五倍券就是仿冒的現金，但「更少更慢更難用」，事前沒有通盤規劃、事後更缺乏嚴謹評估，民進黨如果沒有施政能力，就好好回去當在野黨。

關於五倍券，蘇貞昌16日曾強調，五倍券就是現金，且是限期現金，還會「長高長胖」。蔡壁如在臉書指出，真的很會扯，說五倍券是「長高長胖的現金」、是「限期使用的現金」，就是知道大家都愛現金，才要大吃發現金豆腐，蘇想要證明五倍券跟現金一樣，但其實五倍券再怎麼擦脂抹粉，都不會是現金。

蔡壁如認為，五倍券造成八成民眾、跨黨派立委強烈反對，現在改成可以繳「學雜費」，未來可以預見，哪些「生活用品」或哪些東西要納入適用範圍，還要再吵多久？與其繼續花時間爭論，為何不直接發現金？這就好像，過去紓困4.0補破網的邏輯，要讓民眾不斷爭取之後，政府才願意一樣一樣納入紓困，卻始終不願發現金。

蔡壁如舉例，無論紓困4.0、振興五倍券都是錯在起始點，衣服原始設計就不好，再怎麼補都有破洞、再怎麼改都不合穿，「相比之下，名存實亡的『振興五倍券』，想要貍貓換太子，卻比發現金更少更慢更難用」。最後她批，這是「無頭蒼蠅式」施政，而民進黨如果沒有施政能力，就好好回去當在野黨。