美股周一續漲，科技股上漲，台股跟著連動，台積電ADR周一止跌反彈2.63%，台積電(2330)今日股價跳空開高8元，達574元，持續站穩5日線，早盤最高575元為近5日以來最高，也帶動台股早盤續攻。

台積電ADR本周一收110.96美元，漲2.84美元，漲幅2.63%，換算每股約為新台幣621元。台積電本周一收高至566元，收復5日線，外資連續五天共計賣超73723張。隨著資金逢低布局，台積電早盤連續第二天走高，盤中575元，也帶動台股今天開高走高，早盤大漲逾100點。

台積電基本面仍佳，第三季營收估季增約11%，再創新高。

台積電預估三年內將投入千億美元資本支出，外資券商花旗環球證券發布最新報告指出，因台積電加速擴產，原預估營收於2020年至2025年將翻倍，現在看好2024年營收就會翻倍，比預期快了一年，且獲利亦可望於五年內倍增，預估2025年每股純益(EPS)將挑戰40元、較2020年翻倍，強勁的基本面將帶動台積電成為全球最大半導體公司，對台積電維持「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價為900元。

花旗指出，英特爾日前宣布晶片交付台積電生產，正是台積電將持續壯大的證明；雖然英特爾啟動IDM 2.0計畫，但晶圓代工門檻極高；英特爾開始外包給台積電，將發現自身透過內部製造CPU模式，非常難在技術、生產力、成本方面和台積電匹敵，加上蘋果確定採用台積電3奈米，兩大客戶將支持台積電訂單成長到2025年。