面對外界質疑五倍券聲浪不斷，行政院院長蘇貞昌16日邀民進黨立委協商，最終拍板「振興券直接領」，民眾不用再先掏1千元出來兌換。對此，東華大學教授施正鋒直言，蘇貞昌以為自己是魔術師嗎？並覺得蘇揆此舉有如在騙小孩，而他分析了蘇貞昌害蔡英文總統的心態後指出，蘇揆只是在考慮自己的政績，完全沒有站在人民一方。

施正鋒17日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，三倍券是1千換3千，五倍券是1千換5千，現在不用半毛錢，除以零不是無限大？所以現在是無限大券不是嗎？施正鋒還痛批蘇貞昌，「他以為他是魔術師嗎，我覺得他這是在騙小孩，當然已經是到天怒人怨了，他們明年要地方選舉，反彈是很大的」。

施正鋒指出，蘇揆認為「是你求我出來的，你應該聽我的」，且蘇貞昌不是林全，也不是賴清德，而蔡英文則覺得自己已經費盡唇舌，就讓蘇揆看著辦，而蘇揆現在考慮的完全是他的政績，尤其是在乘數效應這個部分，完全沒站在人民的立場，但現在已經不是要不要振興的問題，甚至連紓困都還不是，而是救急。

施正鋒直言，雖然自己只是一個學者，但回到家裡還會收到信，有民眾對他說，「施老師你講出我們的心聲」，「我沒有直接在第一線，但至少我出去外面 人家會跟我講」，民進黨在那麼多地方執政，有那麼多地方派系，難道都沒有人出來講？「我是覺得很奇怪」。

施正鋒更說，蘇貞昌也很奇怪，乘數效應不是他講了幾倍就算數，經濟學上的乘數效應，就是要轉一下才可以，但短時間內怎麼轉的出來？他拿使用電子消費券的那10%人去算，怎麼會夠？真是鬼扯蛋，但卻沒有經濟學者願意指出來。