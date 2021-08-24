台灣民意基金會今公布蔡英文總統聲望民調，結果顯示，4成5贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，贊同者比不贊同者多 3.8 個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，很顯然蔡英文和行政院長蘇貞昌都深陷疫情風暴中，他更指出，在五倍券風波後，雖然不贊同蔡英文者略有減少，但贊同者並未增加，這是一個危機。

游盈隆今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這很明顯，在過去4個月，不管是蔡總統，或蘇院長都深深陷入疫情風暴裡，當然就會涉及到很多事情，人們的生命財產、社會經濟受到嚴重衝擊，這樣的情況下，防疫表現很重要，而在5月之前的防疫表現上，也看得出來大家很肯定蔡政府，外國也贊不絕口。

游盈隆指出，5月之後的防疫表現，雖然各界對防疫指揮中心還是帶著善意、肯定，但當牽扯到疫苗，這個眼前或近期蔡政府看起來沒辦法立刻解決的問題，這是會是他們最大的痛、最恐慌的問題。

游盈隆發現，2020年1月民進黨大勝後的16個月，都處在有非常高的民意支持的高原期，但過去5個月到現在，蔡英文總統的聲望，就是4成5，並沒有什麼改變，只在不贊同的部分有變化，在8月的民調中，不贊同的少了4、5個百分點，這就顯示出，最近五倍券風風雨雨，其實人民是有感受 因為這樣，雖然看起來大家氣消了一點，但對蔡英文的贊同沒改變，這是一個危機，而蘇貞昌也是，且蘇貞昌還出現不滿意度高於滿意的情況，並持續4個月。