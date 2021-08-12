行政院擬發振興五倍券，但不少人認為應要直接普發現金。對此，一名居住在北部的網友吐槽說，每個月房租就要7500元，還不包括水電費，普發5000元連繳房租都不夠用，怎麼可能存起來？貼文引起熱議，不少網友大嘆，這比大學生每個月的零用錢還少，但也有人認為振興又不是紓困，要怎麼讓錢可順利用在需振興的產業上才是問題。

一名網友昨天在PTT上發文表示，他在北部租屋生活，每月房租7500元，不含電費與水費。而行政院擬推的振興方案，民眾得先掏出1000元，去換五倍券，算下來每個人實際可拿4000元，但5000元連居住需求都無法滿足，難道普發5000元真的很多嗎？

貼文引起網友熱議，「是不多，所以怕人存起來根本莫名其妙」、「真的超少，廢到笑出來」、「別的國家發現金還比我們多，人家的政府都沒說人民會存起來，就蘇貞昌說5千會有人拿去存」、「存起來真得好笑」、「比大學生的每月零用錢還少」。

但也有網友指出，紓困並不等於振興。紓困是為了幫財務困難的人度過難關，所以發現金最省事，但是發給誰與標準怎麼訂就是大問題；振興則是希望促進消費，像是受疫情影響的餐飲、住宿和旅遊等，因此要怎麼讓錢可以順利用在這些行業上是問題。

該網友也說，為達上述的目標，發五倍券是個方式，但缺點就是背後的行政成本，但振興是否適合發現金卻是可以討論的事情，與發券一樣各有利弊。不過，以東方傳統美德來說，生活無虞者存下來的機率高，且現金也會比較方便。他並指出美國的國情就很適合發現金，因為當地人不太愛儲蓄，有了錢就會花掉。