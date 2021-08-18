「你好有錢喔！每次叫你出錢都在那邊裝窮」。近日一名女網友表示，省吃儉用存了180多萬元，沒想到卻被弟弟發現，她透露在這之前真的不想讓家人知道有高達180萬的存款，害怕從今爾後都不能自己決定用錢，大批網友看到她的遭遇後，紛紛認為這筆錢就是買房基金，「把錢變成房子是妳最好的辦法」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，去銀行刷存摺確認存款後，忘了將存摺收進抽屜，直接放在房間的書桌上，孰料，弟弟發現後便大聲嚷嚷「妳好有錢喔，每次叫妳出錢原來都在那邊裝窮」。

原PO無奈地說，自從出社會後，家裡有任何開銷，父母都會希望她能夠幫忙分擔，少則幾千元、多則一萬出頭。曾經弟弟房間的冷氣壞了，媽媽便詢問「妳能幫忙出2萬嗎？」她當場拒絕，便向媽媽表示「我很窮，月薪才3萬6，為什麼要我出三分之二的薪水，冷氣又不是我在吹，再加上我跟弟弟感情也不好」。

原PO接著說，180多萬的存款都是自己高中時期打工、每年農曆新年長輩包的紅包，及出社會後一點一滴累積存起來的，「我真的很不想讓家人知道我有這些存款，真的覺得很煩」。過去媽媽曾探口風問「妳存款有50萬了嗎？」當時她以自己愛買衣服，因此沒有這麼多存款為由糊弄。

原PO透露，自己的月薪僅3萬6000元，若加上加班費最少有4萬、最多5萬，現在家人都知道她有180多萬的存款，「我該如何回應，才不會影響自己的利益？看到弟弟拿我的存款在哪邊說嘴，那個嘴臉我心裡真的很不是滋味。」

貼文曝光後，網友也為她打抱不平，「怎麼存的，180萬實在太強大了」、「跟我一樣的月薪，我怎麼存也存不到這個金額」、「最好的投資就是買一個一房一廳，這些錢可以買了，快點搬出去吧」、「把錢變成別房子是妳最好的辦法」、「就說這是妳的買房基金啊！如果家人一直干涉妳的用錢，就搬出去吧」、「自己賺的錢沒理由拿來養弟弟吧」。