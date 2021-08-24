所有汽機車駕駛都知道紅線不能停車，一旦違停被開罰單也無話可說，但一名女駕駛卻發文表示，她日前在北市中山區林森北路一處巷弄內，為了卸貨停紅線，警方到場驅離時，她竟然拿出手機拍攝員警，還發文嗆警：「有牌流氓」討拍，沒想到慘遭網友一面倒狂酸：「駕照根本是雞腿換來的」。

女子發文嗆警：「有牌流氓」。(圖／播攝自爆料公社公開版)

這名女駕駛到臉書社團「翻攝爆料公社公開版」附圖PO文不滿寫道：「看人家下貨才一下而已，你們這些警察真的沒必要這樣子，疫情期間怎麼不懂得保持安全距離」、「濫用職權」、「有牌流氓？」。

據了解，原PO是今年5月底違停紅線被開單，直到昨（23）日才將影片PO網。影片中可見，員警到場時就先要求駕駛把停在紅線上的車開走，但女子與幾名友人繼續搬車上的傢俱，當時一輛小轎車經過巷弄，被卡在後頭，員警告知女子違停已經影響交通，她還對員警說：「那是因為你們」，警方受不了只好大聲地說：「如果你們不違規，我們會來嗎？」。

女子昨天將此事PO上網討拍，豈料遭大批網友留言吐槽：「無言，自己做錯事還要怪別人，真的是是什麼人都有」、「違規就是欠開單啦」」、「現在是違法都能理直氣壯就對了？有夠鯛」、「妳的駕照根本是雞腿換來的」。

警方表示，民眾後續有提出申訴，惟經檢視現場紅線違停事實明確，且該處路幅狹小顯有影響交通之虞，故維持原處分。

中山分局呼籲，車輛上下客貨時，仍應依照現場標誌及標線停放，車輛需保持立即行駛狀態，且不得妨礙其他人車通行，切勿因自己一時便利，而影響他人權益及交通安暢。