今（6日）下午4點11分左右，台灣地區發生強烈有感地震，東北海域發生中型有感地震，慎防強烈搖晃，震度初估3級以上。根據氣象局資訊，震央位在台灣東部海域，即宜蘭縣政府東方45.7公里，地震深度7.5公里，地震規模5.5，新北市、宜蘭縣及花蓮縣最大震度為3級，台北市2級。

今天下午4時11分在宜蘭東方海面發生規模5.5，深度7.5公里的地震，中央氣象局地震測報中心陳國昌表示，推估是昨天上午5時50分規模6.1地震的餘震，未來一周不排除仍有4.0以上餘震，此次地震影響最大地區在宜蘭縣、全縣皆為3級、新北市三貂角也測到3級，其他地方苗栗以北的地方是二級，花蓮以北與苗栗以北都是二級。

陳國昌說明，今天餘震的原因與昨天一樣，為沖繩海潮後方堆積的島弧，島弧後方會有弧後盆地，堆積的島弧之後正下方是隱沒帶，往下衝的位置會拉動上面的板塊，稱為弧後擴張，此地震與昨天的地震為正斷層。