美國超級航母「福特」號8月8日完成3次全艦衝擊測試中的最後一次

美國超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）8月8日完成3次全艦衝擊測試中的最後一次，在相當於規模3.9地震的40000 磅（約18公噸）炸藥衝擊下，向中俄發出了強烈的訊息。

據《南華早報》（South China Morning Post）12日報導，中方軍事觀察家說，美國航母成功完成全艦衝擊測試，向中俄發出了不擔心「航母殺手」飛彈的訊息。美國官員說，「福特」號在衝擊測試中並未出現重大傷亡，而艦身所受的損害也比預期少。而航母所受的輕微損害將趁明年部署前評估，並加以修復。

全艦衝擊測試可望為福特級航母量產提供寶貴的數據，這是美國自1960 年代以來，首度大手筆投資航母。福特級航母首艦「福特」號是在2017年服役，而2號艦「甘迺迪」號（USS John F. Kennedy，CVN-79）和3號艦「企業」號（USS Enterprise ，CVN-80）正在建，另外還有兩艘已下了訂單。

「福特」號航母第一次接受全艦衝擊測試

香港軍事評論員宋忠平指出，除了收集數據外，美方公開相關消息的另一個原因在於，要向中俄發出訊息，擺明美國航母韌性超強，根本不擔心中俄的傳統反艦武器。他強調，4萬磅的爆炸威力遠比任何1枚傳統飛彈或魚雷的彈頭都強。

美國海軍近年強調，面對中方猛造艦的競爭，要維持優勢。而美國政府6月在文件中提案，要有321—372艘配置人員軍艦。而到2020年為止，中方海軍有360艘軍艦，美國則有297艘。然而，美方擁有比較多大型軍艦，以航母來說，美國有11艘，而中方有2艘。另外以巡洋艦和驅逐艦來說，美國有92艘，而中方有33艘，同時美國的武器也比較強大。