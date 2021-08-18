資深媒體人黃暐瀚。(圖/資料照)

美軍撤離阿富汗，阿富汗一夕變天由「塔利班」掌權，大量民眾逃離，「今日阿富汗，明日台灣」的聲音在台灣引發討論。資深媒體人黃暐瀚今在臉書分析，阿富汗當然不是台灣，這個不用爭吵，但美國卻是同一個美國，台灣得團結、得準備、得靠自己，別無他法。

黃暐瀚指出，美國的軍報顯然與事情相去甚遠，從台灣角度看，美國的「研判」跟「訊息」，可聽，不可盡信，以美軍長期在阿富汗的人力物力，事後證明完全無用，但並不是美國武器沒用，而是光靠武器沒用，以及看越南、阿富汗，這都是美國用盡心血，努力經營的地方，說走就走，曾經的防務承諾，說變就變。

另外，黃暐瀚說，綜觀以上，得到台灣三點結論那就是不求戰、不懼戰、要備戰，此刻的台灣朝野對立、互相攻訐，在野黨懷疑開戰之後，蔡總統會不會落跑？執政黨批評在野黨只會跟大陸同一口徑說話，別吵了，好嗎？

黃暐瀚認為，兩岸真的發生戰爭，那將是最壞的結果，但沒人可以保證，這個狀況不會發生，期待美國援助，但不要把雞蛋全放在同個籃子上，還是那句話，「阿富汗當然不是台灣，但美國，是同一個美國」，台灣得團結、得準備、得靠自己，別無他法。

對此有網友表示，「分析的真的很到位」、「再同意不過了」、「美國是同一個美國，對美就不能過份的依賴」。