據美國有線電視新聞網(CNN)17日報導，過去20多年來，有一群阿富汗人或受聘於美軍或美國企業，或與之合作。隨著塔利班在阿富汗攻勢勢如破竹，害怕遭報復的他們不斷向美國提出簽證申請。然而，受限於官僚主義，他們的請求卻遲遲未獲批准。雪上加霜的是，隨著塔利班拿下喀布爾，掌握周邊通往機場的道路，如今他們活在恐懼中，深怕清算與報復會臨到自己與家人身上。

法瓦德是上百甚至上千名申請進入簽證進入美國的阿富汗人之一，卻始終未獲結果。如今，由於無法前往喀布爾機場，他和他的家人生活在恐懼之中，完全不敢跨出家門一步。

過去1天以來，CNN採訪數名像法瓦德一樣的阿富汗人，他們有的是與美國政府或承包商合作，有的是受聘其下的職員，如今卻感到滿滿孤立與遺棄感。

法瓦德自2003年開始，就在美國企業工作；2020年4月開始申請特殊移民簽證（Special Immigrant Visa SIG），迄今卻還在等候答覆。他表示，隨著塔利班拿下喀布爾，自己正經歷生命中最糟的時光。整天躲在家中，晚上又睡不著。畢竟，部分地區已出現塔利班挨家挨戶的搜索像他們這樣的人。自塔利班上週進入首都以來，他和他的家人一直不敢出門。

擁有兩個年幼女兒的法瓦德表示，「我的許多親戚與同事現在都試圖找方法逃離這個國家」。法瓦德的前東家支持他申請SIG；但法瓦德卻無奈地表示，最近發給美國大使館的電子郵件與簡訊，卻宛如石沉大海、毫無音訊。

「我已經發了3到4封電子郵件，提醒他們處理我的申請；不幸的是，處理流程完全沒有時間表，我們不知道還要多久的時間，但時間所剩不多了」。除了美國企業員工的身分外，法瓦德也是哈札拉什葉派穆斯林社群的成員。該組織在上次塔利班執政的時候，曾遭到迫害，讓他非常害怕塔利班登門尋仇。

法瓦德的例子在阿富汗並不陌生，他的前東家證實曾多次收到阿富汗人請求幫助。

※官僚主義的噩夢

沙飛則在2010至2013年，為美軍在阿富汗的二大城坎大哈管理軍事設施。2013年的一個夜晚，他回到家卻驚然發現塔利班留下的信，信中要他辭職，否則後果自負。

雖然有美國高官背書，但沙飛的申請在2013年5月為美國大使館拒絕，理由為「不曾實際受雇於美國政府」。

沙飛最近再次申請簽證，申請書還附上2名美軍退役上校、1名美方官員與1名高級軍官的認證信；其中，官員寫道沙飛兩度生命收到威脅，其父親更於2018年遭塔利班殺害。

即使如此，美國大使館16日回覆給沙飛的郵件中，卻仍要他提供身分證明；但美國陸軍官員已在信中向大使館證實，沙飛沒有類似文件。

躲在喀布爾家中的沙飛，覺得自己困在一場官僚主義的噩夢中。他無奈地向CNN抱怨，「到底我的申請出了甚麼問題？他們還要我提供甚麼」。

法哈德在1間美國企業工作近4年，該公司專門為阿富汗軍隊維修車輛。自己已申請SIV並附上雇主開立的就業證明，甚至還附上1封美國公民的推薦信。不過，美方回覆確表示需要8週時間來驗證相關文件。但從朋友經驗來看，整個過程可能要1年多。

法哈德認為，「美國大使館應該帶我們離開這裡，最近申請SIV的人太多了。整個過程冗長，我們又是最危險的一群人，我非常緊張。如果塔利班知道我跟美國人一起工作，他們會殺了我」。

他表示，現在只能和兩個妻子躲起來，卻不敢奢望能逃離這個國家。「所有從喀布爾起飛的航班都暫停了。我別無選擇，只能等美國人回覆我」。他的朋友則在4個月前提出申請，迄今卻只收到一則訊息，表示申請正處理中。但是，大使館已經疏散了，沒有任何人能回應與澄清自己的疑惑。

※缺乏安全通道

雖然過去24小時喀布爾撤離航班正加快腳步；但對迫切離開的人來說，通往機場的道路被塔利班控制住，使其沒有安全的通路可以前往。目前撤離行動主要由美軍進行，日前才有640名阿富汗人乘坐C-17飛往卡達。

五角大廈表示，目前每天能自喀布爾運出約5000至9000人。美方會盡可能的讓更多人搭上飛機，不只是美國公民，還包括阿富汗SIV申請人。不過，這樣的運載量顯然無法滿足上萬名申請庇護的阿富汗民眾，恢復商業航班成為眼前重點。

美國國務院發言人普萊斯表示，美方正尋求重建對機場的積極控制，以便恢復商業航班，進而讓阿富汗民眾能安全離開。

CNN認為，目前仍不確定美軍會在機場駐留多久。雖然普萊斯強調，只要能確保合理性與安全性，美方會持續駐留在機場內。看著街道上轉來轉去的塔利班分子，法瓦德驚訝萬分的表示「沒人料到有一天他們會回到喀布爾」。對於那些躲藏在喀布爾、為美國效力過的阿富汗人來說，機場雖近在眼前，卻又咫尺天涯。