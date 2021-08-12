金門機場快篩站繼續設置，確保鄉親健康安全。（李金生攝）

楊鎮浯今天率同縣府觀光處長丁健剛等人赴台，與民航局長林國顯就目前快篩作業及未來台金空運運能溝通，達成3點共識。（金門縣府觀光處提供）

因應疫情維持2級警戒和鄉親往來台金的需求，金門縣長楊鎮浯今天跨海與交通部民航局長林國顯溝通，敲定金門機場快篩站繼續設置，確保鄉親健康安全，但也將協調航空公司先放大機型，後續再視情況調整增加班次。

楊鎮浯今天率同縣府觀光處長丁健剛等人赴台，與民航局長林國顯就目前快篩作業及未來台金空運運能溝通，達成3點共識。

第1項結論是縣府基於鄉親防疫優先期待，以及防疫的實際需求，現階段金門機場快篩站仍將維持設置，持續站在第一線為鄉親安全把關，確保金門全台唯一零確診的現況。

第2項結論是為避免讓搭機民眾曬太陽排隊等候快篩，金門縣政府將與金門航空站現場協調優化動線，在不影響航站運作下，研議協調至航廈內排隊，但醫師執行快篩仍將維持於室外作業。

第3點結論是針對鄉親機位需求量較大的北金航線，將協調航空公司先以部分航班放大機型（ERJ）因應，後續再視動態量能狀況，在安全範圍下調整增班。