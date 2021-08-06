民進黨政府研擬發放5倍券振興經濟，行政費用高達30億，國民黨前主席朱立倫痛批民進黨政府辦事不力，從疫苗購買、防疫步驟、紓困政策等沒有一項做得好，編列的防疫振興特別預算8400億元也沒有盡善盡美利用，竟然要印振興券而不是直接發放現金，為此他要站出來捍衛民眾權力。

朱立倫6日走訪新竹市議會黨團，針對民進黨防疫措施大張撻伐，認為疫情期間，民進黨中央執政防疫措施沒有超前部屬，防疫步驟亂七八糟，疫苗延宕到今天，紓困也不力，讓民眾感受痛苦甚至怒吼，這強烈的民意所有國民黨中央到地方都感受到了，作為最大的在野黨，朱立倫表示要站出來捍衛民眾權力。

民進黨政府編列防疫振興特別預算高達8400億，朱立倫說，錢不是民進黨的，而是全民的，每一位國民平均可得3萬5000元，但這些錢民進黨拿去買疫苗、用來紓困，結果一項都沒做好，他質疑「錢跑到哪裡去？」

朱立倫指出，目前全世界最貴的疫苗不超過新台幣1000元，若以1人兩劑計算，全民耗費460億，還剩約8000億，這筆錢再分給2300萬國人，1人還有3萬3000元，要求發現金有錯嗎？

最近民進黨政府規畫印製5倍券，請民眾掏出1000元去換5000元券，朱立倫表示，光印個5倍券的成本加上行政措施等費用，大約30幾億，若能直接分給民眾是最好，因為最好的券就是新台幣，民眾拿到錢自然就會去消費，即可振興，政府印5倍券要民眾去領，是存心找民眾麻煩，作為在野黨就是要把民眾的怒吼跟心聲講出來。