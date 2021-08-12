振興措施確定不發現金 行政院證實將採發放五倍券方案 17:502021/08/12 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 振興方案確定採五倍券。圖為去年推出三倍券。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不甩民意？重申五倍券三用途「現金做不到」 政院：之前紓困已發現金 訂閱影音： 中時新聞網 行政院長蘇貞昌今日中午邀請部會首長及執政黨立院黨團幹部討論振興券政策。行政院發言人羅秉成今日下午發布新聞稿表示，會中達成兩項結論，一、振興方案確定採五倍券，二、購買五倍券的民眾免付1千元的對象，除去年三倍券發放時的109萬中低收入等弱勢，將再研議納入受疫情衝擊的民眾，相關訊息將在8／16向所有執政黨團成員說明。 行政院發言人羅秉成（行政院提供） 振興券 民進黨正國會提六項建議 綠委：振興不發現金幾乎篤定 免付1千即可領取的適用對象會再討論 #五倍券 #現金 #執政黨 #民眾 #行政院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商總最新業界調查 五倍券時效不宜太長 數位券不利攤商 餐飲業盼加碼振興 04:102021/08/12 焦點要聞 行政院：五倍券讓你貢獻1千元 全民參與式經濟太難得 14:182021/08/12 政治 綠委籲維持振興三倍券面額 加發紓困佰元券20張 10:282021/08/12 政治 振興發5千現金不多 繳房租都不夠 網：比大學生零用錢少 12:482021/08/12 生活 下週一蘇貞昌邀全體民進黨團立委 討論五倍券 18:412021/08/12 政治 學者：愈快發愈好 不應排除電商 04:102021/08/12 焦點要聞 江籲蔡下鄉聽民意 馬批誰有心情存錢 04:102021/08/12 焦點要聞 羅秉成講這一句話 郭正亮回敬：很卡通 18:162021/08/12 政治 地方摩拳搶錢 柯嗆振興時候未到 04:102021/08/12 焦點要聞 「戰鬥藍」今將出征 他警告蘇貞昌：5倍券別想硬幹 08:272021/08/12 政治 蔡蘇會拍板 五倍券發定了 初步規畫 可繳學雜費、補習班教育費 不能繳罰單、水電費、勞健保費 04:102021/08/12 焦點要聞 政治熱門新聞 蔡政府發5倍券 名醫發現一件怪事：怎還有人信？ - 政治 民進黨61立委 王鴻薇：僅「這些人」公開登記高端 - 政治 質疑預算遭蘇貞昌嗆「外行」 高虹安引蘇氏名言神打臉 - 政治 「蔡蘇會」談5倍券後 綠營最新民調曝光 - 政治 24綠委反5倍券 蘇貞昌為何硬幹？郭正亮爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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