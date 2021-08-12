不甩民意？重申五倍券三用途「現金做不到」 政院：之前紓困已發現金

行政院長蘇貞昌今日中午邀請部會首長及執政黨立院黨團幹部討論振興券政策。行政院發言人羅秉成今日下午發布新聞稿表示，會中達成兩項結論，一、振興方案確定採五倍券，二、購買五倍券的民眾免付1千元的對象，除去年三倍券發放時的109萬中低收入等弱勢，將再研議納入受疫情衝擊的民眾，相關訊息將在8／16向所有執政黨團成員說明。