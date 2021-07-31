國民黨指出，去年三倍券隨著發放過程，行政成本不斷增加，最終花22.56億，也高於當年發放消費券的行政成本19.6億。（摘自國民黨臉書）

國民黨批評，發放三倍券亂象叢生。（摘自國民黨臉書）

國民黨列舉世界各國普發現金的狀況。（摘自國民黨臉書）

針對政院初步規劃發放「振興五倍券」，國民黨今天批評，去年三倍券對台灣經濟成長率的貢獻僅0.08％，整體效益不如馬政府時期的消費券，且隨著發放過程行政成本不斷增加，最終花22.56億，也高於當年發放消費券的行政成本19.6億，強烈要求蔡政府欲振興經濟不如全民發現金。

國民黨自5月疫情爆發以來，就不斷重申全民發現金紓困，不過，普發現金並未在政院考量之中，初步規劃採「振興五倍券」方案，但卡在預算、數位振興券等問題。

國民黨表示，新冠疫情趨緩，現在正是振興經濟的重要時刻，但是蔡政府學不乖，明明看到去年發放三倍券亂象叢生，今年卻還要變本加厲規劃五倍券，但振興券不但效益有限，更會徒增無謂的行政成本，還會引發許多紛爭、亂象，提醒蔡政府，不管是三倍還是五倍，都不如直接發現金來的快速有效。

國民黨指出，根據財政部估計，政府去年發放三倍券，增加的支出總額為510億元，但中研院估計，三倍券對台灣經濟成長率的貢獻只有0.08％，整體效益甚至不如馬政府時期的消費券。

國民黨說，行政院長蘇貞昌原本得意洋洋地宣稱三倍券行政成本只有9億，比馬政府時期的消費券行政成本19.6億，少了一半，但隨著發放過程行政成本不斷增加，最終花費居然高達22.56億，遠比馬政府時期的花費更高。

國民黨列舉世界各國普發現金的狀況，美國從去年到今年發放數次現金紓困，每次約美金1200元至1400元不等；韓國發放100萬韓幣；日本發放日幣10萬元；新加坡針對滿21歲國民發放600新幣；香港則是只要滿18歲以上永久居民，就發放港幣1萬元，且逾6成6民眾支持全民普發現金，請蔡英文總統認真聆聽最真實的民意，不要再一意孤行。