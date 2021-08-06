中央專案施打莫德納疫苗被質疑突增33萬人；民進黨立院團書記長羅致政今表示，很多是地方政府造冊出來。

至於國民黨立院黨團批，抗疫沒疫苗。行政院急發五倍券救經濟，轉移疫苗荒，試著挽回民心；羅致政說，所謂急發振興券，國民黨邏輯先搞清楚，一方面說，請趕快來發，民眾很辛苦，一方面又批急發是要轉移焦點，國民黨邏輯非常矛盾。振興券的發放，一定要找對的時機才會有效果。所以國民黨到底是急還不急，請先搞清楚，不要貼政治標籤說政府轉移焦點。

對於疫苗短缺，羅致政說，國際社會最近疫苗供應又出現新一波混亂、短缺的局面，政府是盡可能、盡全力的讓疫苗供應能夠照著期待跟次序獲得，但的確國際社會現在這種疫苗的供應短缺的情況，並不亞於前一波大家搶疫苗的情況，所以希望民眾能夠保持信心，一定會盡全力來爭取我們疫苗供應能夠非常順利

至於莫德納在7月15日之後就宣佈停打，為什麼多出33萬劑的莫德納被打掉；羅致政說，這是完全是一個無端的指控，甚至是刻意抹黑。7月1日到15日，美國所捐贈的250萬劑莫德納依序發到地方政府；此外，所謂的7月15日之後是開始預約施打AＺ，可是在7月15日之前所配送的莫德納專案的部分基本上是繼續施打的。

他說，從這個資料看得出來就是，後來施打了這幾十萬劑，有很多也是地方政府所報造冊所送上的人員。

他說，第七類佔了一部分的確是各部會根據自己的專案所提出人員，包括經濟部的合法的攤商跟賣場、收銀人員；農委會的批發市場的第一線工作人員，還有之前因為部分大賣場或果菜、批發市場等場所發生疫情後採取的專案。另外文化部、通訊委員會等，都有所謂第一線媒體採訪工作人員。

他說，另外，交通部的第七類是郵政工作人員、離島的空軍運輸的人員、台鐵、高鐵等，這一部份都是在本來規劃的第七類的範圍裡面，我們希望國民黨不要汙名化。

他表示，第七類的名冊的部分當然是不能公佈，因為涉及到個人隱私，但如果在相關的數字上能夠更明確的提供，他們並沒有太大意見。