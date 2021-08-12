指揮中心開放第一劑打AZ的醫護人員第二劑可混打莫德納，台北市立聯合醫院肝膽腸胃科醫師陳昶宇直呼「全台最大的疫苗臨床試驗上線囉！」並分析AZ混打莫德納可能得承受被車撞2次的痛苦，直言「抱歉我一點都不想」。

陳昶宇在臉書上發文指出，他自己接種AZ第一劑的副作用，包括發燒畏寒、全身酸痛、虛弱無力、心悸胸悶並且頭痛劇烈，這種不舒服至少持續24到32小時，帶給身體的感覺就像是被車撞，但聽已打完第二劑AZ的同事說，第二次打完幾乎無感。

他表示，從目前經驗來看，建議第一劑打莫德納等莫德納第二劑；而第一劑打AZ的，第二劑有AZ就打，副作用很少、重症保護力又高，如果真的得混打BNT或莫德納，那也是不得已的選擇，就只能「承受被車撞第二次」的痛苦。

陳昶宇說，指揮中心開放醫護人員混打，大概是根據疫苗數量及到貨情況，覺得短期內莫德納會比AZ多，才會這樣做，並嘲諷「全台最大的疫苗臨床試驗上線囉！AZ混打莫德納率先登場」。

對於自己是否會想混打莫德納？陳昶宇直言「抱歉我一點都不想」，並開玩笑的說，施打AZ第一劑副作用不強烈的人，若想體驗被車撞的感覺，可以考慮第二劑混打莫德納。