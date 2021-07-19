台灣因3＋11隔離政策及諾富特飯店混住的破口造成covid-19疫情在台大爆發已兩個月了，截至7月10日已造成台灣確診感染人數15218例，累計死亡人數達736人，迄目前疫情仍未完全有效的控制。民進黨政府防疫將意識形態淩駕於百姓的生命之上，在這樣的政黨帶領下，台灣怎麼可能有好的未來？

客觀地說，去年台灣在疫情防控方面，在世界上屬於表現優異的那一批次，但是一直僅止於做治標的工作，並沒有真正從治本方向下功夫。事實證明，無論是防疫部署、疫苗採購還是入境普篩等配套措施，隨著時間推演，不僅將台灣所謂的「模範生」扒得赤裸裸，而且將民進黨政府的無能揭露得淋漓盡致。

去年，在全民自我防衛意識的全力配合下，台灣有相當長一段時間未爆發疫情，因此，民進黨政府藉此拿來作「大內宣、大外宣」，在國際上不斷的自誇防疫成果如何優秀，四處送口罩，中央疫情指揮官陳時中甚至在西方媒體發文狂妄稱「台灣可以為世界制定衛生防護體系」。惟民進黨政府並沒有把心思重點放在台灣2300萬民眾的健康上，也沒有在疫苗採購上有任何的積極琢磨。

民進黨政府去年對採購疫苗根本不上心，又因民進黨內部派系利益糾葛，以及意識形態上對抗大陸，無知的排斥上海復星公司代理的疫苗，將購買疫苗操作成為政治議題，使原本幾已確定的3000萬劑BNT疫苗合約破局。所有防疫措施根本問題就是要從免疫力上去著手，即要施打疫苗，才有降低被感染及重症的可能性，在今年初，國民黨及台灣人民疾呼要超前部署採購疫苗時，蘇貞昌院長還開記者會說｢台灣沒有採購疫苗的必要性｣，顯見蘇貞昌連基本防疫常識都沒有。

由此可看出，民進黨政府上上下下一系列的作為都在阻擾疫苗採購，無怪乎外界不斷質疑，民進黨政府採購疫苗不力，卻又極力維護台灣本土疫苗的研發，根本是以權謀私，罔顧全民生命安全。五月中旬台灣疫情大爆發時，台灣民眾亟需疫苗保命，民進黨政府向國外購買的疫苗卻遲遲不到貨，可笑的是，但凡與大陸有關的，包括疫苗在內的所有防疫措施，民進黨政府則一概拒絕，完全用「抗中」態度，用意識形態在處理疫苗問題，這種政治淩駕專業及人民生命的種種作為，讓台灣老百姓付出了慘痛的代價。

這一波疫情造成台灣超過15000人感染確診，700多人死亡，這一筆賬必須要算在民進黨政府身上。最為諷刺的是，近來，「台產疫苗高端、聯亞的員工居然列冊要優先打進口疫苗」的消息傳出，更是讓輿論炸了鍋。

「這是多麼諷刺的一件事情！從這件事情也可以看出來民進黨政府是如何護航高端、聯亞公司，讓這兩家公司股價飆漲了數倍以上，到底在圖利哪些人？」民進黨政府建立在殘害台灣同胞性命的基礎上來護航、來圖利一些特定人士，這筆賬全民一定要好好算一算！檢調單位也應好好的查一查。

（作者為三民主義大同盟理事長）

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