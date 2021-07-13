劉寶傑12日在東森《關鍵時刻》指出，蔡英文2020連任總統後，民進黨支持度非常高，都在43%到49%之間，國民黨才18％。但最近在短短一兩個月之間，民進黨支持度曾43％崩跌到只剩28％，掉了15％，代表300萬人本來是支持民進黨的，現在不支持了。更可怕的是，中間選民暴增到48％，氣氛跟2018年很像。另外，根據「網路溫度計」調查，民眾對於3+11以及疫苗採購非常不滿，且不滿的關鍵是來自年輕人！

李正皓認為，現在是2018年完美複製，換言之，2018年7月時中間選民49.8％；當時國民黨也趴在地上，才20.7％而已。表示現在最大政黨是「討厭民進黨」，「秦失其鹿，天下共逐之」，只要有一個人能夠充分代表民意，臭罵民進黨一頓，這些民意全部會被他吸收進去。現在誰在打這個主意？就是柯文哲！柯文哲臭罵民進黨，不是講給民進黨聽的，民進黨只有28％，沒有想跟民進黨溝通，他是講給48％的民意聽的，柯文哲要帶領反秦大軍！

李正皓質疑，為何這麼多人忽然不支持民進黨？民進黨把全台灣都當成他的支持者，劉寶傑補充，「都當成笨蛋」。李正皓進一步說，台灣是有知識分子、有是非觀念，民進黨一下說全世界疫苗都沒有做三期，真以為台灣醫生、留學國外的，不知道其他疫苗有做三期嗎？

劉寶傑痛罵，如果找一些有權威名望的也就算了，竟找一些阿貓阿狗來帶風向！李正皓進一步補充，找一些阿貓阿狗把我們當笨蛋！以為沒有人去查證。因此，溫和支持民進黨的人，從30％掉到19.5％，差了11％左右，重傷民進黨。