林隆璇（右）日前生日喜收兒子送的禮物。（青田音樂提供）

王力宏（左）與2歲時的林亭翰一起玩。（青田音樂提供）

林隆璇日前歡度56歲生日，疫情期間原不打算慶生，但貼心的兒子林亭翰仍外帶高級牛排餐為爸爸祝壽，並送上一雙運動品牌拖鞋，希望老爸多運動，身體健康「呷百二」，林隆璇開心地說：「自從亭翰有收入後，每年都會送我生日禮物，都是實用型的，蠻像他『實在』個性。」

父子倆有同款同色的「親子鞋」，卻約定避免在同一天穿，林隆璇笑說：「他怕尷尬吧。」勾起過去父子倆曾因工作而拍過「家族照」的回憶，當年剛出道的林隆璇，帶著2歲的林亭翰與同公司的王力宏、范曉萱、邰正宵、張中立等人一起拍宣傳照，讓父子倆意外多了一次親子回憶。

當年與林亭翰一起入鏡的「天王天后」們在他長大後都意外串起奇妙緣分，像是范曉萱當年在福茂發行過紅及一時的「小魔女」系列專輯，成為林亭翰的舞蹈啟蒙，而邰正宵則成為林亭翰的寫歌啟蒙，5年前林亭翰剛出道時，就為邰正宵與姚可傑及老爸林隆璇合唱的新歌〈笑著哭了〉填詞譜曲。而近來忙線上教唱課程的王力宏，更主動收林亭翰當他的第一位學生，相隔20多年再「結緣」成為師徒，林亭翰開心表示：「很感謝老爸當年帶我進棚拍照牽起緣分。」

最近正在忙著籌備年底新專輯的林隆璇，趁著疫情期間寫歌，也不忘跟兒子林亭翰來個「四手創作」聯手寫歌，至於林亭翰最近因為主演騰訊的網劇《陪你到世界終結》，演唱並創作同名片尾曲而聲勢看漲，近期在家勤做居家健身並累積創作數量的他也準備在年底發行新作品，父子倆將齊頭並進發歌，剛過生日的林隆璇許下的3個願望都是：「希望疫情能早日驅散，健康平安，事事順心。」