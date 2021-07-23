烏克蘭籍體操名模瑞莎歸化台灣後，便致力於在台灣扶植體操運動，日前我奧運中華代表團選手遠征東京，她也立刻換上中華隊加油大頭貼，未料竟遭綠側翼、台派人士群起出征攻擊，瑞莎被迫更換成「台灣加油」。對此，國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外知音」節目主持人李明璇直言，「專注愛我們的國家、支持我們的國家代表隊，勝過於對她所有的稱呼」。

瑞莎換上「中華隊加油」大頭貼，竟遭綠粉出征狂酸。(圖／瑞莎臉書)

瑞莎21日在臉書換上寫有「中華隊加油」的邊框大頭貼，熱情的心意卻被部分網友潑冷水，說：「台灣隊。誰跟你中華」，另外也有人緩頰說：「中華隊台灣隊都好，不要像某些人只會扯後腿就好」。不少網友也力挺：「不要理會酸民」、「瑞莎出錢出力培養選手，1450出嘴扯後腿」、「不用管那些政治中毒的綠粉」、「蔡英文都親自認證中華台北沒矮化了，有意見去跟她說啊」、「側翼真的完全失控，沒救了」。

李明璇、瑞莎。(圖/翻攝自李明璇臉書)

李明璇23日除在臉書PO出她和瑞莎的合照力挺，她也在貼文表示，「這是我們所愛的中華隊，天生完美，無可限量，專注愛我們的國家、支持我們的國家代表隊，勝過於對她所有的稱呼，想幫台灣加油的心都是一樣的，看著他們披上國家隊的戰袍，心裡深深感動！運動員的榮耀，就是我們的驕傲！一起熱情的為中華隊加油」。