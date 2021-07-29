今年指考國文科以《天橋上的魔術師》為題幹考文意排序，親近考生的經驗；另李清筠《酒中之米：對國文升學考試試題的一點想法》也入題，被認為是預示未來大考國文科考試方向。高中老師表示，國文科取材困難文章，但答案卻很明確，算是中間偏難。

全國高級中等學校教育產業工會成員、彰化高中老師許家瑞表示，今年國文科試題字數下降至1.2萬字左右，較往年減少1、2000千字。其中，題組題比例高達2／3，且每題組之小題數含2至5小題，這跟往年有所不同。

建中老師陳怡樺表示，今年國文科課內題目占25分，比往年多一點；不過，文言文比例高、白話文長及對讀部分多，是一份不好寫的題目。尤其第21題要一次讀5份材料、第28提要對讀2份很硬的文章，對考生是一大挑戰。

陳怡樺說，今年有許多考題親近學生的生活經驗，譬如第6題以吳明益《天橋上的魔術師》來命題，這也被拍成電視劇，考生應該很熟悉，不難作答；還有12至15題，以極短篇篇小說描述愛情，呈現出男生對女生的愛慕，考生應能感同身受。

陳怡樺認為，今年國文科試題最特別的是多重選擇題第40至42題，以李清筠《酒中之米：對國文升學考試試題的一點想法》來命題，描述學校國文老師的教學只是「米」，學生要有能力將米煮成「飯」或釀成「酒」。他認為，這一題預示未來大考國文科的出題方向，未來要升學的考生應該好好讀。

陳怡樺表示，今年國文科試題，取材的許多文章都很硬，但答案卻很明確。因此，頂尖考生得分可能提高，但中後段考生得分會下降。她預估，今年國文頂標78分，比去年高一分；均標59分，比去年低1分。