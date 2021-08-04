位於廣東沿海的熱帶性低氣壓TD11，於今(4)早8時增強為今年第9號颱風「盧碧」(Lupit，殘暴之意），目前正逐漸接近台灣海峽，中央氣象局預估最快今天下午將發布海上颱風警報，周四到周六將最接近台灣，其外圍環流將為澎湖、金門、馬祖以及中南部帶來強降雨及強陣風，最快明下半天可能針對金門、馬祖發布陸上颱風警報。

氣象局預報員劉宇其表示，TD11在今天上午8點增強為今年第9號颱風「盧碧」，目前位於台灣西南西方500多公里海面，未來將朝東北方移動，由於颱風正逐漸往台灣海峽接近，預計最快今天下午或傍晚將發布海上颱風警報，假如強度與路徑沒有太大變化，金門、馬祖預計將在明天下半天發布陸上颱風警報。

另一個位在台灣東方的熱帶性低氣壓TD12，預計會逐漸往東北方向往日本移動，對台灣沒有直接影響。

劉宇其指出，未來路徑上，盧碧今明兩天會以東北轉北北東方向往華南沿岸前進，預計周六到下周日會加速遠離台灣，不過周五、周六是距離台灣最近的時候，影響也最為明顯，明天開始澎湖、金門、馬祖風力將轉大，天氣轉為不穩定，颱風外圍的西南風會為台灣中南部帶來水氣，中南部要慎防大雨或豪雨，周五、周六彭金馬、台灣海峽也將出現8-10級強陣風，由於颱風北上過程可能偏西或偏東，強度也會受到影響。

至於台灣周遭的熱帶系統是否會牽引颱風，目前的牽引看起來並不明顯，但也是影響颱風的變數之一，氣象局將持續追蹤

由於台灣位於大低壓帶中，在西南風影響下，預估今天西半部仍有局部大雨，各地山區午後也有局部大雨或豪雨，要特別留意。

台灣颱風論壇｜天氣特急專頁指出，明(5)天起至下周日(8)，盧碧的環流加上強勁西南風雙重影響，西部地區容易下大雨、颳強風，甚至有機會出現致災性強降雨，即使沒有直襲台灣陸地，但在沒有山脈屏障保護下，對西部地區來說威脅很大，風雨少不了，尤其澎湖、金門、馬祖、西部沿海地區更要做好防護措施。