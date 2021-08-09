17歲周姓少年上月底不慎遺失皮夾，民眾拾獲後送至新北市中和警分局交通分隊，分隊長吳偉輔利用社群軟體FB聯繫，成功將遺失物歸還。（中和警分局提供）

17歲周姓少年上月底不慎遺失皮夾，民眾拾獲後送至新北市中和警分局交通分隊，分隊長吳偉輔利用社群軟體FB搜尋相關姓名及比對照片，果然順利與周姓少年取得聯繫，由於颱風來襲滂沱大雨，警方親自將皮夾送回給他，周姓少年頻頻致謝，相當感謝。

分隊長吳偉輔於7月30日在隊上處理公文時，有民眾拾得皮夾至隊上請求警方協助，分隊長檢視皮夾內之證件後發現為周姓少年所有，但是查詢相關資料後發現並無任何周男的聯繫方式。

分隊長靈機一動想到失主為年輕人，應該會經常使用社群軟體FACEBOOK，馬上就開始使用社群軟體FB搜尋相關姓名及比對照片樣貌，在比對確認為失主的FB後，再藉由FB之通訊軟體Messenger發送訊息給失主，一開始失主還誤以為是詐騙訊息，經分隊長努力溝通後才相信真的是警方通知。

周姓少年稱先前騎車行經中和區環河西路時不慎掉落遺失，後來有回到遺失地點查看，但是仍然沒有找到，周男向警方表示他工作都會到凌晨1點多，他會利用下班時間騎乘機車至本分隊領取，大約過了3至4日周男都未到分隊領取。

分隊長聯繫後周男表示因近期工作繁忙會趕緊過來分隊領取，分隊長心想適逢盧碧颱風將至致雨勢加劇，為免周男在凌晨下班後又雨勢滂沱情況下，遠從三重騎車至本分隊領取而有安全之虞，分隊長與警員蘇上銘於7日約1時許，至周男位在新北市三重區重陽路三段之住處，將遺失物親手交給周男，周男事後對警方之服務，以通訊軟體Messenger表達感謝之意。