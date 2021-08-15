遇上客人械鬥，酒吧業者在臉書上發文大喊倒楣。（擷自業者臉書／程炳璋台南傳真）

台南市中西區1家酒吧11日剛復業，15日凌晨3時爆多人持械鬥毆，2名男子手部遭砍傷送醫，其中吳姓男子還在加護病房觀察，警方掌握多輛凶嫌駕駛轎車，正循線追緝行凶嫌犯。

台南市中西區1家酒吧剛復業幾天，15日凌晨竟遇上客人持刀械鬥。事件起因為A男先在安平區與B男酒後發生糾紛，踹車互嗆，事後A男卻跑來中西區酒吧內找朋友，B男得知後，「烙人」來酒吧砍人。

B派人馬持刀械闖入店內，兩方一言不合開打，從店內一路打到店外，酒吧設備、物品部分遭波及，散落一地，業者深夜在臉書上發文大喊「衰洨」，強調不是被砸店，要求「誰起的頭，就識相出來賠償」，並公告15日公休一天。

A方人馬有兩人手部遭砍傷，緊急送醫救治，其中吳男傷勢較重，還在加護病房觀察，B派人馬事後駕車逃逸。警方已掌握到酒吧行凶的多輛轎車，鎖定特定對象，正循線追捕可疑嫌犯，釐清案件真相。

在新冠肺炎疫情下，酒吧業屬17種娛樂場所之一，尚未開放營業，台南市有酒吧剛復業就爆鬥毆，又掀治安疑慮，台南市經發局表示，營業的酒吧登記為飲料零售業，因屬無坐檯陪侍的飲料店，未被列為真正的酒吧業，因此在疫情警戒降級後准予營業。

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