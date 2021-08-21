一輛搭載中國人的車輛於當地時間20日在巴基斯坦西南部遭自殺炸彈攻擊，造成2死3傷。陸駐巴基斯坦大使館在官網刊登聲明，證實一名中方人員受傷，並強烈譴責這次襲擊。

聲明表示，大陸駐巴使館強烈譴責這一恐怖主義行徑，對兩國的傷者致以誠摯慰問，對巴方的無辜遇難者表示深切哀悼。

聲明並指出，大陸駐巴使館已在第一時間啟動緊急應變機制，要求巴方妥善救治傷員，徹查此次襲擊事件，嚴懲兇手。同時要求巴國各級相關部門，務必採取切實有效措施，加快推進加強版全流程安保措施和升級版安保合作機制，確保類似事件不再發生。

聲明最後說，近期，巴安全形勢嚴峻，連續發生多起恐怖襲擊事件，造成當地多名中國公民傷亡。大陸駐巴基斯坦使館提醒在巴中國公民務必提高警惕，加強安全防範，減少不必要外出，確實做好安全防護。

綜合中方聲明以及路透社（Reuters）援引巴基斯坦內政部聲明，4輛有軍警護送、搭載多名大陸工程師的車輛20日晚間7時行經俾路支省（Baluchistan）瓜達爾市（Gwadar）東灣快速路工程區域，1名少年從附近漁民聚落衝出來，在距離車隊約15到20公尺處自我引爆。

聲明指出，事件造成一名中國人受傷，被緊急送到附近的瓜達爾醫院，目前情況穩定。巴基斯坦已在全面檢視中國人在境內的安全情況。

另據巴基斯坦「論壇快報」（Express Tribune）網站消息，2名在附近玩耍的無辜兒童受到波及喪命，另2名孩童身受重傷。

英國衛報（The Guardian）報導，宣稱犯案的武裝組織「俾路支解放軍」（BLA）向來和區域內其他武裝組織一樣，指控中國剝削巴基斯坦俾路支省的礦產資源，先前曾攻擊中國人和大陸駐喀拉蚩（Karachi）領事館。

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）7月也曾發生巴士遇襲事件，造成13人喪生，包括9名中國工人。