美國有線電視新聞網(CNN)17日分析，隨著阿富汗反政府的民兵組織塔利班於15日進入首都喀布爾，中國大陸親眼見證喀布爾的混亂局面；然而，對北京來說，塔利班帶來的安全挑戰、憂心阿富汗成為鼓動新疆的極端分子大本營、對一帶一路的威脅、憂心巴基斯坦境內恐怖分子受鼓舞，以及北京堅持不干涉他國內政，北京恐視塔利班的回歸帶來的風險遠遠超過機會。

報導指出，自從美國總統拜登4月份宣布美軍全面撤出阿富汗以來，中國大陸將如何趁機填補美國留下的權力真空，並擴張其在當地的存在與影響力，成為外界討論焦點之一。

隨著塔利班領導人7月與大陸外長王毅高調會面後，類似的爭論愈演愈烈；王毅則宣稱塔利班將在「阿富汗的和平和解與重建過程中，發揮重要的影響力」。

CNN認為，對中國大陸而言，北京不僅是阿富汗的鄰邦，更持續砸下銀子在區域投資上；塔利班的突然回歸所帶來的安全挑戰，遠比未來產生的戰略利益更為急迫。

華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲專家史莫爾（Andrew Small）表示，對北京來說，其並不傾向於視阿富汗為機會，而是完全將之看作威脅管理。

的確，美軍駐紮阿富汗讓北京長期以來感到芒刺在背，特別是阿富汗與大陸在瓦罕走廊（Wakhan Corridor）的共有邊界僅有50英里(約80公里)；但事實是過去20年美軍的存在也讓大陸獲得相對穩定的邊境。

大陸特別擔心阿富汗成為恐怖分子與極端主義者的基地，而兩者會為新疆大穆斯林區的獨立而拼命，這也成為王毅日前與塔利班領導人會面時所提出的優先議題。為回應北京，塔利班則允諾「絕不允許任何勢力利用阿富汗領土從事對大陸不利的行為」。

但是，塔利班為北京帶來的安全風險，並不僅限於新疆邊界；近年來，大陸透過「一帶一路」貿易與基礎建設，在中亞地區進行大規模的投資；塔利班重掌政權對伊斯蘭極端份子的鼓舞與溢出效應，恐威脅到一帶一路建設進而威脅到北京在更廣泛區域的經濟與戰略利益。

史莫爾強調，「雖然北京對阿富汗權力現實採取務實的態度；但塔利班的意識形態議程讓北京總是不放心。北京憂心塔利班在阿富汗的成功，會對巴基斯坦境內的塔利班分子，甚至是整個區域的極端武裝分子，產生士氣大振的影響」。

2021年7月，巴基斯坦傳出一起自殺炸彈攻擊事件，9名大陸勞工因此喪命。這是大陸海外公民近幾年來遇到最致命的襲擊事件之一，凸顯極端分子帶來的安全威脅。伊斯蘭馬巴德（Islamabad）指出，這起攻擊就是阿富汗逃入巴基斯坦的塔利班分子所發動的恐怖攻擊。

甚至，北京自己也聲明絕無意向阿富汗派遣軍隊以填補美國留下的權力真空。《環球時報》15日更引述專家說法，認為北京會派兵進駐的說法完全沒有根據。「大陸能做的頂多是在發生大規模人道主義危機時，撤離大陸公民，或者是為戰後重建與發展進一份心力。為恢復阿富汗安全與穩定，北京將推動一帶一路倡議」。

大陸官媒更趁此強調北京奉行「不干涉內政」政策的優越性，並挖苦阿富汗局勢已成美國的重大羞辱。對北京來說，這是其外交關鍵之一，是大陸前總理周恩來於1950年制定的外交政策。

《環球時報》15日社論表示，「阿富汗局勢的陡變無疑為美國帶來沉重打擊，它正式宣告美國重塑阿富汗的企圖徹底破滅。相較於越戰失利，美國這次失敗更證明美國的無能，它確實像一隻紙老虎」。

這段論述反映出北京相當清楚介入阿富汗安全情勢的代價，陸多家官媒更稱之為「帝國墳墓」。因此，大陸不會步上美國的後塵，而是對阿富汗採取務實的態度。事實上，塔利班代表團7月訪華透露出一項訊息，只要符合北京利益，北京願意承認並與塔利班打交道。

大陸外交部16日發布聲明，呼籲塔利班能兌現承諾，確保阿富汗情勢「和平穩定地過渡，並嚇阻各種恐怖主義與犯罪行為」。大陸外交部發言人華春瑩表示，「阿富汗情事發生重大變化，我們尊重阿富汗民眾的意願與選擇」。

北京願意與塔利班發展關係的證據就在喀布爾可以找到，正當美國與盟國爭先恐後的撤離大使館，北京與俄國卻仍留在當地不走。

大陸駐喀布爾使館16日聲明指出，呼籲阿富汗各方保護大陸公民、機構與大陸利益的安全。聲明表示，目前還沒有大陸公民受傷或死亡的報告，但仍希望大陸民眾能關注安全形勢、避免外出，並加強安全防範措施。華春瑩則證實，北京駐喀布爾使館仍運作中，並提前撤出大部分的大陸公民。