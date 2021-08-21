過去一向維持0確診的帛琉，近期檢出2名關島入境的境外移入個案。為提高警覺，中央流行疫情指揮中心今宣布，未來帛琉泡泡返台的民眾，除了返台在機場進行深喉唾液檢測、第5天自費PCR檢測外，也須在返台第12至14天加做1次公費PCR檢測，形同入境2採改為入境3採，即起上路。

指揮官陳時中表示，帛琉近期發現2名從關島入境的境外移入個案，經清查足跡，該案和台灣旅遊團沒有接觸，在機場也沒有接觸。2名境外移入個案是在8月15日入境，而台灣旅遊團第1批是8月14日入境，第2批則是8月18日，第2批入境時，機場已經過消毒，基本上機場是安全的。

陳時中表示，關島境外移入個案入境帛琉需要檢疫，和我們旅遊團不一樣，不過既然有了新案例，我們必須提高警覺，我們要求帛琉團返台後，除入境時在機場接受深喉唾液採檢，第5天進行自費PCR檢測外，也要求和其他入境的人一樣，在第12至14天內加做1次PCR檢測，並滾動式檢討相關措施。

發言人莊人祥表示，該措施即日起上路，帛琉團形同從入境2採改為入境3採，加做的檢測費用由公費支應。另帛琉圖入境後仍然需要進行5天加強版自主健康管理，以及9天一般版自主健康管理。