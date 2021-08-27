《保持聯絡》主持人訪問載運莫德納疫苗回台的機師陳蓓蓓。（公視提供）

由社會學家李明璁與金鐘主持李霈瑜（大霈）共同主持的公視《保持聯絡》，明天播出第2集主題「動與不動」，Call out好朋友林予晞，她聊到自己平時愛宅在家打電動，但太久無法出門又會痛苦，陽光外表底下也有宅女一面。

林予晞在節目中聊到今年初遭逢奶奶過世，難過表示：「覺得好像靈魂的某一個地方有鉤子斷掉的感覺；我比我想像中的還要悲傷，好像無頭蒼蠅般想找一件事做。」當時剛好是居家防疫期間，就在遊戲平台上找到一款「流浪漢模擬器」養成遊戲，便一股腦地埋頭將自己放進遊戲角色中，「當時就好像是透過這款遊戲，在療癒自己度過奶奶離開的悲傷。」

她最近也迷上一部英國旅遊節目，相當崇拜主持人瓊安娜，夢想自己老年後也能成為像她這樣優雅又有智慧的女性，直言：「我好被她激勵唷！」還當場模仿起主持人在節目裡的假裝扮演電影《007》的橋段，傳神演出並將俄式英語模仿得微妙微肖，令李明璁崩潰大笑直呼，「我笑到幾乎要暫停錄影了！太可愛了！」

節目團隊也為本集主題特地約訪曾為台灣從盧森堡載運莫德納疫苗回台的機師陳蓓蓓，李霈瑜問起當初載送疫苗的經過，陳蓓蓓表示：「通常都不會知道自己載運的貨物是甚麼，是地勤人員來道賀才知道這次載的是疫苗。」表示非常光榮，不枉她只有回家睡一覺就來上班的這份心情了，還提到曾有連續40多天無法踏進家門的紀錄。

《保持聯絡／Alone Together》全系列13集，每周六上午10點公視頻道首播，當天晚上8點於「公視＋」、「公視 PTS 臺灣」Youtube頻道上架。