衡山社福基金會彰化行善團第五團團長黃旗旺得知後，集結當地慈化慈善會、受安慈善會、玉天慈善會等善心人士捐款，協助洪男翻修住家。(黃旗旺提供／吳建輝彰化傳真)

拆除屋頂因雨淋鏽蝕的金屬浪板，調派大型吊車把整個屋頂換上全新的烤漆浪板，讓整個洪男的住家整個煥然一新。(黃旗旺提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣二林鎮北平里一名31歲洪男，領因聽力障礙領有身障手冊，平時靠打零工扶養太太與3明年幼子女，因家境清寒居住在老舊破損的平房內，最近接連大雨讓破舊老屋漏水情形加劇，彰化衡山社福基金會發動捐款，協助洪男修繕老屋，讓洪男一家五口相當感動，表示感謝社會大眾的愛心。

洪男說，他在水電行打零工收入時有時無，而新住民的妻子還沒拿到身分證，平時也只能賣烤番薯，或是到工廠當臨時作業員，平時要維持家計照顧3個孩子就已經入不敷出了，房屋破損修繕根本連想都不敢想，這樣漏水的情形已經將近6年。

衡山社福基金會彰化行善團第五團團長黃旗旺得知後，集結當地慈化慈善會、受安慈善會、玉天慈善會等善心人士捐款，協助洪男翻修住家，拆除屋頂因雨淋鏽蝕的金屬浪板，調派大型吊車把整個屋頂換上全新的烤漆浪板，讓整個洪男的住家整個煥然一新。

黃旗旺說，洪男的情況長期受到彰化家扶與世界展望會的協助，加上轄區警局與家扶中心報，洪男家需要協助房屋修繕，因此集結各界的愛心，一起投入修繕的企劃，希望能幫助洪男一家度過難關。

黃旗旺本身也是警察局志工副大隊長，芳苑警分局長李益杰也到場關心，他說警察除扮演人民保母的角色外，也能撐起一個家，平時除守護轄內治安外，員警巡區時也會主動關懷弱勢，也感謝副大隊長黃旗旺的協助，長期關心弱勢族群，讓我們的社會更美好。