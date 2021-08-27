台灣自購的AZ疫苗中午運抵桃園機場，地勤人員把兩個裝有疫苗的貨櫃卸下。（范揚光攝）

中央流行疫情指揮中心今日表示，新冠肺炎本土病例今日「+0」，並新增7例境外移入病例，分別自瑞典1例、美國1例、印尼3例及印度2例入境；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自瑞典(案16058)、美國(案16059)、印尼(案16060、16061、16062)及印度(案16063、16064)入境，入境日介於今年8月13日至25日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案，案14879為60多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史；3月12日因其他原因住院，6月26日出現發燒、咳嗽及腹瀉症狀，6月29日採檢，6月30日確診，8月18日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月25日累計公布1萬4740位確診個案中，已有1萬3669人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7％。

據統計，目前國內共有1萬5954例確診，分別為1392例境外移入，1萬4509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。