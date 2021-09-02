首批BNT疫苗今早運抵桃園機場。（陳麒全攝）

民間團體合作購買1500萬劑輝瑞／BNT疫苗，首批93.2萬劑疫苗今早7時已運抵桃園機場，但在疫苗下飛機的時候，有媒體發現裝箱外觀上「復必泰」的字樣遭到移除，永齡基金會執行長劉侑彤表示，裝箱外觀的字樣因為未事先告知，所以要求抵台移除。

永齡基金會執行長劉侑彤表示，裝箱外觀的部分，在德國因廠商宣傳慣例，有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，但事先並未告知，因此要求抵台移除。她並指出，這批從德國直送台灣的疫苗符合相關法規要求，並有多項程序確保疫苗品質，符合衛福部疾管署安全及品質的要求。

而這批93.2萬劑的BNT疫苗運抵台灣後，仍須經過食藥署檢驗封緘，審查時間大概需要兩周左右，最快預計在9月中旬提供給12至17歲的學生及18至22歲的民眾施打。

根據指揮中心的規劃，12至17歲的青少年可以優先打BNT疫苗，這部分將由學校幫忙造冊接種；而18至22歲的民眾也能優先施打，不過，要自行登入預約平台進行意願登記。