下個月就是中秋節，許多製作月餅的商家陸續湧入訂單，也加派人手不斷趕貨，老家在彰化經營傳統餅店的女星米可白，最近因為訂單爆量，擔憂母親累到身體無法承受，因此發文聲明「不再接訂單」，也心疼表示希望所有人不要去兇母親。

米可白在臉書發文表示近來家中經營的傳統餅店，因為中秋節訂單爆量，怕母親身體狀況無法承受，目前已經不再接任何訂單，更強調所有訂單都是手寫，光一個單就要花15-20分鐘，若一筆訂單改了3-4次，不僅製作數量全都得更改，更會導致寄送時容易出錯，接著強調：「我們不是萬能的，請多多包涵」，希望所有顧客能夠體諒。

米可白表示母親人很好說話也客氣，但似乎有許多致電更改訂單或詢問問題的人態度不佳，讓她心疼表示：「麻煩一下口氣好些，我們雖然是服務業，但也是需要被尊重的～不要兇我媽媽」，更再三提醒：「麻煩一下訂了商品請取貨、請接電話，不然退回店家後～費用都是我們自行吸收」，短短一句話道盡心中無奈。

對此，網友紛紛抱不平表示：「沒品沒水準，真當花錢的就是老大嗎？尊重兩個字會不會寫呀」、「真沒水準，服務業也是人，大家互相尊重」、「對別人客氣與體諒包容是一個修養，願大家都能時時刻刻提醒自己」、「那些人很沒同理心，都不會體諒做生意的辛苦」。