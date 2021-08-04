位於廣東沿海的熱帶性低氣壓早上8時已生成為「盧碧」颱風，天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋表示，「盧碧」距離台灣很近，但路徑變數很大，除了緊貼著廣東福建沿海北上通過台灣海峽外，也有可能提早北轉登陸福建，或是偏東直接影響台灣。

賴忠瑋在臉書表示，台灣周圍三個低壓中，北邊的低壓未來會逐漸往西朝福建移動，東邊的熱帶性低氣壓（TD12）也會逐漸朝東北方向移動遠離台灣，都較沒威脅。最遠的廣東海面「盧碧」颱風，未來則會朝東北方向移動，可能緊貼著廣東福建海岸線北上通過台灣海峽，在周四到周六時最接近台灣，不過路徑的變數還很大，可能提早北轉登陸福建或廣東，也有可能路徑偏東直接影響台灣。

針對「盧碧」颱風，賴忠瑋提醒要特別注意兩件事，第一是「盧碧」颱風今天因為距離很近，相當有可能成颱就發布海上颱風警報。

賴忠瑋表示，第二是雖然路徑還有變數，但是在這個大方向下，無論「盧碧」颱風怎麼走，都還是有機會在周四到周六為台灣帶來顯著的西南風挾水氣，雖然路徑還是會影響西南風的強度和水氣量，不過中南部仍容易有旺盛的對流雲系及明顯的雨勢，中北部及東北部也容易有陣雨或午後雷雨。

中央氣象局預估，盧碧會先登陸福建，再沿著大陸沿海北上。(翻攝自氣象局)

中央氣象局今早8時最新一報顯示，預測盧碧會往北先登陸福建，再沿著大陸沿海北上。預計將接近台灣海峽。